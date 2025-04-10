Россиянин через суд потребовал признать его родственником Романовых

Житель Кузбасса обратился в районный суд с требованием об установлении факта родства с великим князем Михаилом Александровичем Романовым — младшим сыном императора Российской империи Александра III и братом последнего российского императора Николая II.
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