Лавров назвал очевидной агонию киевского режима на фоне атаки на Курскую область

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил, что для всех очевидно, что киевский режим испытывает судороги и агонию на фоне атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область.
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