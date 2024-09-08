Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Тот шишкин , наверняка отбивался от "амазонки" как мог. Вот и засветил ей фонарь в глаз. Юкрэйновские самки - хуже их...Комбат ВСУ попыта...
  • Natalia Ivanova
    Вопрос один - почему этот ублюдок пленный? Кормят и лечат? Повесить скотину на площади прилюдно. А сначала все кости ...ТАСС: избивавший ...
  • Александр
    врёт как всегда!!!Президент Латвии ...

Лавров назвал очевидной агонию киевского режима на фоне атаки на Курскую область

Лавров назвал очевидной агонию киевского режима на фоне атаки на Курскую область

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил, что для всех очевидно, что киевский режим испытывает судороги и агонию на фоне атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
В России сотни областей!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх