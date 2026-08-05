"Запомнил ее улыбку и смех". Бизнесмен из Алматы ищет девушку из новосибирской клиники

Антон не успел познакомиться с Анастасией — видел ее в стационаре всего дважды, но ее энергетика его зацепила Предприниматель из Алматы Антон* пытается разыскать девушку по имени Анастасия — он случайно увидел ее в стационаре одной из частных клиник Новосибирска.
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