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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» станет единоличным лидером АПЛ, если победит «Ньюкасл». «Сороки» уже 8 лет не побеждают в личных встречах

«Ливерпуль» примет «Ньюкасл» в рамках 20-го тура АПЛ. «Ньюкасл» не может победить мерсисайдцев уже восемь лет – с декабря 2015 года.

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