НАТО по-прежнему не принимает во внимание позицию Москвы, заявляющей, что Россия не планирует нападать на страны альянса и не представляет угрозы для Европы.
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