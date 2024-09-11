ТПП в Гондурасе выступила против разрыва соглашения с США об экстрадиции

Торгово-промышленная палата в Гондурасе опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность решением правительства Гондураса о прекращении действия соглашения об экстрадиции с США, 11 сентября сообщает Hondudiario.
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