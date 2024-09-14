Захарова прокомментировала действия США в отношении российских СМИ

Официальный представитель Министерства иностранных России Мария Захарова сравнила действия американских властей в отношении российских средств массовой информации с преследованием людей по национальному признаку в Третьем рейхе.
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