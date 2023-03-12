Когда закончатся боевые действия на Украине, у населения разрушенной, запутавшейся в долгах страны возникнет очень много неприятных вопросов к киевскому руководству, поэтому президент Владимир Зеленский делает, всё, чтобы война продолжалась.
Когда закончатся боевые действия на Украине, у населения разрушенной, запутавшейся в долгах страны возникнет очень много неприятных вопросов к киевскому руководству, поэтому президент Владимир Зеленский делает, всё, чтобы война продолжалась.
Свежие комментарии