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Зеленскому мир на Украине смерти подобен – Царёв 

Зеленскому мир на Украине смерти подобен – Царёв 

Когда закончатся боевые действия на Украине, у населения разрушенной, запутавшейся в долгах страны возникнет очень много неприятных вопросов к киевскому руководству, поэтому президент Владимир Зеленский делает, всё, чтобы война продолжалась.

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