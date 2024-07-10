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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Мезин: «Благодаря Александру Григорьевичу Лукашенко Беларусь стала для меня родной. С его позволения парню из России разрешили играть за сборную»

– Что для вас – парня, который вырос в Челябинске, – выступать за сборную Беларуси? Чем для вас стала эта страна? – Беларусь стала для меня родной благодаря [президенту] Александру Григорьевичу Лукашенко.

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