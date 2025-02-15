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Бастрыкин потребовал доклад о строительстве мечети в Перми из-за возмущения жителей

Бастрыкин потребовал доклад о строительстве мечети в Перми из-за возмущения жителей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки, организованной после возмущения местных жителей из-за строительства мечети в Перми.

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