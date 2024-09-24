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Выяснилось, что заставило ведущую "Модного приговора" Рах побриться налысо

Выяснилось, что заставило ведущую "Модного приговора" Рах побриться налысо

Она рассказала, что прошла через "два месяца ада".Известная ведущая программы "Модный приговор" Лилия Рах поделилась своими переживаниями о времени, проведённом в следственном изоляторе.

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