Ryzen 9 9950X оказался на 20 % быстрее Ryzen 9 7950X в Blender при одинаковом энергопотреблен...

Ryzen 9 9950X оказался на 20 % быстрее Ryzen 9 7950X в Blender при одинаковом энергопотребленииОдин из читателей форума AnandTech поделился информацией о производительности новейшего флагманского процессора Ryzen 9 9950X на архитектуре Zen 5, продажи которого начнутся в конце текущего месяца.