Британцы и союзники по НАТО пытаются оккупировать Украину под видом поддержки, чтобы на самом деле иметь возможность противостоять России и превратить Черное море во внутреннюю акваторию Североатлантического альянса.
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