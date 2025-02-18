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Патрушев объяснил, зачем на самом деле Британии и НАТО нужна оккупация Украины

Патрушев объяснил, зачем на самом деле Британии и НАТО нужна оккупация Украины

Британцы и союзники по НАТО пытаются оккупировать Украину под видом поддержки, чтобы на самом деле иметь возможность противостоять России и превратить Черное море во внутреннюю акваторию Североатлантического альянса.

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