Киеву – миллиарды, своим – ничего: ЕС накрыло масштабными протестами

REUTERS/Nacho Doce Джеймс О'Брайен, помощник госсекретаря по делам Европы, заявил, что Россия уже вернулась по экономическим показателям к уровням, которые предшествовали санкционной войне, а это значит, что все препоны Москвой успешно преодолены.