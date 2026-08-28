Алексей Морозов: «Кучеров, Панарин и Никишин уехали за океан уже зрелыми игроками. Молодые часто спешат с отъездом в юниорские лиги и фарм-клубы НХЛ – там идет игра на выживание»

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мыслями на тему отъезда хоккеистов в Северную Америку. – Как удержать молодых хоккеистов от поспешного переезда за океан – причем не только в НХЛ , но даже в АХЛ? – Наглядными примерами того, что, оставаясь в России, они получат больше возможностей для развития.