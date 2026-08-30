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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские гимнасты начнут заключительный сбор перед чемпионатом мира 20 сентября

Российские гимнасты начнут заключительный тренировочный сбор перед чемпионатом мира 20 сентября. Об этом сообщил главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев.

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