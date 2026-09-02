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Нижегородская правда

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Путешественник из Нидерландов признался в любви Нижнему Новгороду

Путешественник из Нидерландов признался в любви Нижнему Новгороду

Путешественник из Нидерландов Йорик побывал в Нижнем Новгороде и влюбился в него. Он назвал город своим фаворитом среди российских мегаполисов, о чем рассказал в личном блоге в социальных сетях.

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