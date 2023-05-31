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Регулярные поездки в зону СВО вынудили уйти с должности главу комитета Госдумы по охране здоровья

Регулярные поездки в зону СВО вынудили уйти с должности главу комитета Госдумы по охране здоровья

Депутат Государственной думы Дмитрий Хубезов попросил коллег освободить его от занимаемой должности главы комитета по охране здоровья в связи с частыми поездками в зону СВО.

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