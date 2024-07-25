Селин Дион и Леди Гага выступят дуэтом на открытии Олимпиады в Париже

Музыкальная исполнительница Селин Дион и её коллега из Соединённых Штатов Америки Леди Гага проведут совместное выступление перед стартом грядущей Олимпиады, которая будет проходить на территории французской столицы.
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