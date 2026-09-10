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Регионы России

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КДК дисквалифицировал вратарей «Динамо» Лунёва и Лещука за провокационные кричалки

КДК дисквалифицировал вратарей «Динамо» Лунёва и Лещука за провокационные кричалки

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза признал провокационными действия вратарей московского «Динамо» Андрея Лунёва и Игоря Лещука во время матча 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака».

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