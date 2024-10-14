Незаконный «шоппинг» может стоить крымчанину двух лет лишения свободы

Незаконный «шоппинг» может стоить крымчанину двух лет лишения свободыКак сообщили в МВД, задержанный обокрал вещевой магазин в одном из торговых центров в Симферополе:«Находясь в магазине, мужчина под видом покупателя взял с прилавков двое брюк, две толстовки, кеды и, поместив товары в свой рюкзак, покинул пределы магазина,.