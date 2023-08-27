Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский вопреки советам западных союзников Киева и рекомендации Пентагона продолжает настаивать на необходимости усиления обороны близ Купянского района.
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский вопреки советам западных союзников Киева и рекомендации Пентагона продолжает настаивать на необходимости усиления обороны близ Купянского района.
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