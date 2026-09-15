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В России создали модель для прогноза востребованных профессий по регионам

В России создали модель для прогноза востребованных профессий по регионам

В России разработали модель, прогнозирующую востребованные специальности в регионах. Центр экономики непрерывного образования (ЦЭНО) Президентской академии представил методику прогнозирования развития специальностей в регионах России — модель «Пространство специальностей».

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