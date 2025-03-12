Asus утверждает, что перенос производства из Китая сам по себе вызовет рост цен

Дональд Трамп (Donald Trump) во время своего второго президентского срока намерен радикальным способом привлекать поставщиков продукции к локализации производства в США, повышая таможенные пошлины на импортируемые товары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии