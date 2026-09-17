Врач Боханов предупредил, почему нельзя игнорировать позывы в туалет

Регулярное игнорирование позывов к мочеиспусканию не приводит к механическому разрыву мочевого пузыря, но может спровоцировать инфекционные и хронические заболевания мочевыводящих путей.
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