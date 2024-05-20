Почти две тысячи детей-сирот состоят в списке на обеспечение жильем в Тульской области

Региональное министерство труда и социальной защиты сообщает Тульской службе новостей, что на 1 мая 2024 года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение квартирами стоят 1988 человек.