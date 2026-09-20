Дома их знали миллионы, а за границей — почти никто: 7 актрис, уехавших из страны за мужем

Дома их лица были на афишах, а имена знали даже те, кто в кино не ходил. За границей это не работало: прежняя известность оставалась где-то у трапа самолёта, и профессию приходилось либо собирать заново на чужом языке, либо честно признать, что здесь она уже не пригодится.