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Порты в огне, Зеленский молит о помощи: новости СВО к вечеру 11 июля

Порты в огне, Зеленский молит о помощи: новости СВО к вечеру 11 июля

Владимир ЗеленскийФото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press ВС России нанесли массированные удары по ключевым для ВСУ портам в Одесской области, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силы ПВО испытывают критическую нехватку средств для перехвата баллистических целей.

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