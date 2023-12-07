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После закрытия «Сам себе режиссер» киевлянин Лысенков высказался на счет ситуации на Украине: “Начнутся жесткие санкции”

После закрытия «Сам себе режиссер» киевлянин Лысенков высказался на счет ситуации на Украине: “Начнутся жесткие санкции”

Алексей Лысенков, телеведущий передачи “Сам себе режиссер”, работал на этой позиции в течение 28 лет.

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Ленский Игорь
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