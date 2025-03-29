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Закон и Порядок

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Плохой или хороший был СССР? 1 цитата Юрия Куклачёва

Плохой или хороший был СССР? 1 цитата Юрия Куклачёва

Опять пишу об этом, потому что на работе недавно обсуждали именно этот вопрос. Коллега вспомнила о том, как ее родители когда-то получили квартиру, и как это хорошо, что сейчас уже ее внуки в ней живут.

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Комментарии
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пв
петров виктор
Конечно, хороший был СССР...  Бывало, идёт советский цирковой клоун и дрессировщик кошек Ю.Куклачёв по улице, а там плакат с воспитательной аффирмацией:  &quot;ум, честь, совесть&quot;...  И это всё о ней - о КПСС, которая и была - ум, честь и совесть нашей эпохи...  И от этого плаката, у циркового артиста, сразу, ретивое начинало учащённо биться...  А что сейчас?!...  Идёт бывший советский цирковой артист Ю.Куклачёв по улице, а там издевательский плакат с пошлым призывом &quot;Бери от жизни всё&quot;...  Этот плакат ему, даже, стыдно читать...   Ну что он - бывший советский дрессировщик кошек может, нынче, взять от жизни?!...  Ну да, сегодня, Ю.Куклачёв художественный руководитель московского &quot;Театра кошек Куклачёва&quot;...  Под &quot;Театр...&quot; государство выделило здание бывшего кинотеатра, которое расположено на одной из центральных улиц Москвы...  У &quot;Театра кошек Куклачёва&quot; государственный статус (банкротство ему не грозит)...  Всё семейство Куклачёвых устроено на работу в этом &quot;Театре...&quot;...  Помощник худрука - жена Куклачёва;   старший сын - первый зам. худрука;  дочь - художник и зам. худрука;  младший сын (бывший танцовщик-балерун одного из театров Израиля), вернулся в Россию и нынче, тоже устроен при &quot;Театре кошек...&quot; имени своего отца...  Очевидно, он - постановщиком кошачьих танцев...  В общем:  всё, что можно, Ю.Куклачёв от жизни взял!...  Но  это же, такая мелочовка, которая, ну никак несравнима, по своему духовному воздействию с советской воспитательной аффирмацией &quot;ум, честь, совесть&quot;!
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