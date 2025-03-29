Плохой или хороший был СССР? 1 цитата Юрия Куклачёва

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петров виктор

Конечно, хороший был СССР... Бывало, идёт советский цирковой клоун и дрессировщик кошек Ю.Куклачёв по улице, а там плакат с воспитательной аффирмацией: "ум, честь, совесть"... И это всё о ней - о КПСС, которая и была - ум, честь и совесть нашей эпохи... И от этого плаката, у циркового артиста, сразу, ретивое начинало учащённо биться... А что сейчас?!... Идёт бывший советский цирковой артист Ю.Куклачёв по улице, а там издевательский плакат с пошлым призывом "Бери от жизни всё"... Этот плакат ему, даже, стыдно читать... Ну что он - бывший советский дрессировщик кошек может, нынче, взять от жизни?!... Ну да, сегодня, Ю.Куклачёв художественный руководитель московского "Театра кошек Куклачёва"... Под "Театр..." государство выделило здание бывшего кинотеатра, которое расположено на одной из центральных улиц Москвы... У "Театра кошек Куклачёва" государственный статус (банкротство ему не грозит)... Всё семейство Куклачёвых устроено на работу в этом "Театре..."... Помощник худрука - жена Куклачёва; старший сын - первый зам. худрука; дочь - художник и зам. худрука; младший сын (бывший танцовщик-балерун одного из театров Израиля), вернулся в Россию и нынче, тоже устроен при "Театре кошек..." имени своего отца... Очевидно, он - постановщиком кошачьих танцев... В общем: всё, что можно, Ю.Куклачёв от жизни взял!... Но это же, такая мелочовка, которая, ну никак несравнима, по своему духовному воздействию с советской воспитательной аффирмацией "ум, честь, совесть"!