ВС РФ разбили склад с минометами и боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Расчеты ударных БПЛА артиллерийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили склад с оружием ВСУ, который украинские боевики организовали в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра в Херсонской области.