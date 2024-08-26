ВС РФ разбили склад с минометами и боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Расчеты ударных БПЛА артиллерийского соединения ВДВ группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили склад с оружием ВСУ, который украинские боевики организовали в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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