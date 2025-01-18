Crypto Super PAC поддерживает кандидатов на внеочередных выборах во Флориде

Криптовалютный суперкомитет Fairshake PAC активно участвует в выборах на два вакантных места в Конгрессе США от Флориды, освободившихся после назначения Мэтта Гейтца и Майкла Уолтца в администрацию Дональда Трампа.
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