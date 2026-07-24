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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Дитер Болен назвал условия для выступления в Москве: гонорар 45 млн рублей плюс пиво

Дитер Болен назвал условия для выступления в Москве: гонорар 45 млн рублей плюс пиво

Культовый музыкант готов выступить в российской столице, но только на своих условиях Экс-солист группы Modern Talking Дитер Болен может стать главным исполнителем на закрытом мероприятии в столице России.

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