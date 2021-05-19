Русская весна

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Накануне нового «Карибского кризиса»: кому даруются победы в войнах?

Накануне нового «Карибского кризиса»: кому даруются победы в войнах?

«Избрали новых богов, оттого война у ворот» (Книга Судей израилевых 5:8). I.Капитализм и войны Сейчас в мире складывается крайне напряженная ситуация — она подобно тетиве натянутого лука, которая в любой момент может быть отпущена или оборваться.

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