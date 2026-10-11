«Научи сестрёнку водить». Игра с ИИ в основе из-за роста популярности заставила разработчиков брать кредит на оплату токенов

1000 долларов в сутки Активное использование ИИ в игре может аукнуться незапланированными расходами. Так случилось у разработчиков из студии Easy Fox, которые недавно выпустили демо своей игры Teach My Little Sister How To Drive («Научи сестрёнку водить»).
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