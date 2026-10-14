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Москвичка снова вернула квартиру по схеме Долиной

Москвичка снова вернула квартиру по схеме Долиной

Москвичка через суд вернула себе проданную за 11 млн рублей квартиру, сославшись на психическое расстройство, хотя непосредственно перед сделкой предоставила покупателям справку из ПНД об отсутствии психических отклонений.

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