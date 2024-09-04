Виктор Мараховский: "Возможное закрытие Митрополии Молдовы - абсолютно глупая идея"

Возможное закрытие Митрополии Молдовы является абсолютно глупой идеей, которая лишит граждан законного права на выбор вероисповедания и только повторит агрессивные нападки на Церковь, которые в последний раз допускал Иосиф Сталин.
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