Юный герой из Брянска Федор Симоненко рассказал, как готовится к празднованию Дня Победы

Всероссийская акция Движения Первых «Окна Победы» продолжает шествие по стране. Тысячи ребят из десятков регионов России, федеральные и региональные ведомства, учреждения образования и здравоохранения, главы регионов уже подключились к акции.
Всероссийская акция Движения Первых «Окна Победы» продолжает шествие по стране. Тысячи ребят из десятков регионов России, федеральные и региональные ведомства, учреждения образования и здравоохранения, главы регионов уже подключились к акции.
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