Федеральное агентство новостей №1

7 118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Юный герой из Брянска Федор Симоненко рассказал, как готовится к празднованию Дня Победы

Юный герой из Брянска Федор Симоненко рассказал, как готовится к празднованию Дня Победы

Всероссийская акция Движения Первых «Окна Победы» продолжает шествие по стране. Тысячи ребят из десятков регионов России, федеральные и региональные ведомства, учреждения образования и здравоохранения, главы регионов уже подключились к акции.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх