Американец посчитал древнеримские статуи кощунственными и разбил их

Американец разбил древнеримские статуи в Израильском музее в Иерусалиме и был арестован. Турист из США был арестован израильской полицией за намеренное повреждение двух древнеримских статуй, датируемых вторым веком нашей эры.
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