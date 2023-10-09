Битва за Авдеевку началась: Наши бойцы вышли к Донецкой кольцевой

Украинские вояки сами себя пугают «подарками от Ким Чен Ына», котороые-де ждет Россия Александр Ситников На фото: реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции.
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