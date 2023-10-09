Битва за Авдеевку началась: Наши бойцы вышли к Донецкой кольцевой

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Марина Стрижкова
Да поможет им Бог, отвага и удача нашим пацанам бесстрашным!
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