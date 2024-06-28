Люди возвращаются с войны. Кто-то в отпуск, кто-то после ранения, навсегда домой. Мы их встречаем в Москве и Петербурге, в Екатеринбурге и Краснодаре, в Новосибирске и Мурманске на вокзалах и площадях, в аэропортах и на речных пристанях.
Чего хотят те, кто прошел войну
Комментарии
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Ольга Ковалева
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ и наша особая БЛАГОДАРНОСТЬ, тем кто ценой собственных жизней и благополучия защищает и оберегает покой нас, мирных жителей РОССИИ. Храни ВАС БОГ!!!
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17 час.
Нина Сочина
СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЁ!!!
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16 час.
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