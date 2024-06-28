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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Чего хотят те, кто прошел войну

Чего хотят те, кто прошел войну

Люди возвращаются с войны. Кто-то в отпуск, кто-то после ранения, навсегда домой. Мы их встречаем в Москве и Петербурге, в Екатеринбурге и Краснодаре, в Новосибирске и Мурманске на вокзалах и площадях, в аэропортах и на речных пристанях.

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Комментарии
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Ольга Ковалева
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ  и наша особая БЛАГОДАРНОСТЬ, тем кто ценой собственных жизней и благополучия защищает и оберегает покой нас, мирных жителей РОССИИ. Храни ВАС БОГ!!!
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