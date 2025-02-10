Журналист Такер Карслон: Киев продает американское оружие мексиканским наркокартелям

ВАШИНГТОН, 10 февраля, ФедералПресс. Американский журналист Такер Карслон заявил, что Украина занимается перепродажей поставляемого ей Соединенными Штатами оружия мексиканским наркокартелям, действующим на границе с США.
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