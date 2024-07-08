Очередного конфликтного тигра поймали в Приморье

Амурского тигра, который в течение нескольких месяцев нападал на домашних животных, наконец удалось отловить в Лазовском округе Приморского края, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Правительства ПК.
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