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«РБ Спорт»: Абаскаль покидает «Спартак»

«РБ Спорт»: Абаскаль покидает «Спартак»

Московский «Спартак» принял решение расстаться с главным тренером Гильермо Абаскалем. По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера будет помощник испанского специалиста Владимир Слишкович.

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