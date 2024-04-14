«РБ Спорт»: Абаскаль покидает «Спартак»

Московский «Спартак» принял решение расстаться с главным тренером Гильермо Абаскалем. По информации источника, исполняющим обязанности главного тренера будет помощник испанского специалиста Владимир Слишкович.
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