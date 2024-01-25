София Вергара назвала свои «гигантские буфера» пропуском в карьеру

Модель гордится своими формами София Вергара Globallookpress.com/JosÃƒÂ© Oliva 51-летняя колумбийско-американская актриса, телеведущая, продюсер, комик и модель София Вергара считает, что ее женственные пышные формы открыли двери в ее карьере.
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