В Одессе начались протесты. «Добить недобитых!» – визжит Гончаренко

Сергей Федотов

Вот автор паники-то навёл. Подумаешь, кондиционеры в Одессе не работают. Зато есть безвиз, томос и кружевные трусики. Вы только представьте себе. Представьте и завидуйте - надевает ґарный хлопєц жовто-блакитные шаровары, поверх них кружевные трусики, це важно, кружевные трусики неодмінно повiрх, шоб усi видели - це не якийсь-то там дикий орк-москаль, це самый что ни на есть справжный цеєвропєiц. И по Дерибасовской, и по привозу. Не знаю как другие орки, но я уже сейчас рыдаю от зависти, а увидел бы таку пєрємогу живьём, я б точно от этой самой зависти умер.