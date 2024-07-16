Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Одессе начались протесты. «Добить недобитых!» – визжит Гончаренко

В Одессе начались протесты. «Добить недобитых!» – визжит Гончаренко

Ситуация с отсутствием электричества в Одессе не то что не меняется — усугубляется. Свет дают два часа днем и два вечером (если повезет).

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Комментарии
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СТ
Сергей Торопчин
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14 час.
Сергей Федотов
Вот автор паники-то навёл. Подумаешь, кондиционеры в Одессе не работают. Зато есть безвиз, томос и кружевные трусики. Вы только представьте себе. Представьте и завидуйте - надевает ґарный хлопєц жовто-блакитные шаровары, поверх них кружевные трусики, це важно, кружевные трусики неодмінно повiрх, шоб усi видели - це не якийсь-то там дикий орк-москаль, це самый что ни на есть справжный цеєвропєiц. И по Дерибасовской, и по привозу. Не знаю как другие орки, но я уже сейчас рыдаю от зависти, а увидел бы таку пєрємогу живьём, я б точно от этой самой зависти умер.
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12 час.
Елена Шарапова
Эта гнида еще цел? Шуруй к бандере
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9 час.

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