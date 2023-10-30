МВД: установлены более 150 активных участников беспорядков в Дагестане

МВД установило более 150 активных участников беспорядков в Дагестане, рассказали в ведомстве. "Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства", — сказано в публикации.
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