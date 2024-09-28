ЕС выделяет 146 миллионов евро на помощь афганскому народу

О выделении 146 миллионов евро на удовлетворение основных потребностей и обеспечение средств к существованию народа Афганистана объявила Европейская комиссия, 28 сентября сообщает Afghanistan International.
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