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Паоло Банкеро не сыграет с «Далласом» из-за травмы лодыжки

Новичок «Орландо» Паоло Банкеро пропустит матч против «Далласа», который состоится сегодня ночью. Клуб сообщил, что форвард получил растяжение связок левого голеностопа и не сможет выйти на площадку.

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