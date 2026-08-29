Сирия: Ночной комендантский час в целях общественной безопасности был введен в Наве, провинция Даръа, после того, как один человек был убит и еще один ранен во время межобщинных столкновений.
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